Милявская похвасталась постройневшей фигурой

Знаменитая эстрадная певица приятно удивила поклонников. Они обратили внимание, что Лолита Милявская заметно похудела.

Недавно звезда побывала на юбилее шоу-балета "Тодес". Она появилась перед фотографами в черном платье с асимметричным низом, красных сапожках и очках в черной оправе. Журналисты заметили, что исполнительница преобразилась, и поспешили узнать, в чем секрет ее диеты.

В беседе с репортерами певица рассказала, что отказалась от вредной пищи. "Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Знаменитость добавила, что также забыла об алкоголе и курении.

Позже фотография с мероприятия появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram. В подписи к посту она поблагодарила организаторов и участников шоу за качественно поставленные номера. "Аллочка Духова! Любимый "Тодес", спасибо за номера! Их в моей жизни уже три! Без вас уже не так", – отметила она.

Пользователи пришли в восторг от образа звезды и рассыпались в комплиментах. "Какая эффектная Лола!", "Потрясающе выглядите!", "Вы тут прямо помолодели", "Вы просто суперзвезда. Я восхищаюсь Вами! Вы молодец!", "Как классно выглядите! Очень стильно и сексуально!" – написали комментаторы.