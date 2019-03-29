Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фотографии появились на странице Джорджины Родригес в Instagram.

25-летняя модель стала лицом итальянского бренда Yamamay, который специализируется на создании нижнего белья и купальных костюмов. Родригес примерила несколько комплектов, которые подчеркнули ее идеальные формы.

На одном из снимков Джорджина позирует в оранжевом бикини и золотых серьгах. Волнистые волосы она оставила распущенными. Можно заметить, что невеста Криштиану Роналду практически не использовала косметику. На следующей фотографии представлен более классический образ: манекенщица запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета.

В комментариях пользователи признались модели в любви. "Великолепная", "Обожаю тебя", "Шикарная фигура", – отметили они. Однако некоторые усомнились в подлинности фотографий. "Если ты так уверена в себе, покажи нам необработанные снимки, а не этот фотошоп", – заявил один подписчик. "Полностью с тобой согласен", – поддержал его другой.

Напомним, что в ноябре 2017 года Джорджина Родригес родила футболисту Криштиану Роналду дочь Алану Мартину. Влюбленные также воспитывают троих наследников, которых произвела на свет суррогатная мать: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Мэтью.