Роналду после гей-скандала собрался под венец
Еще до начала чемпионата мира 2018 года СМИ с уверенностью писали о том, что Роналду поведет под венец Джорджину сразу после мундиаля. Португальский форвард и испанская модель давно вместе. 12 ноября 2017 года Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной.
У футболиста есть еще трое детей – семилетний Криштиану и полуторагодовалые Ева и Матео. Все они родились от суррогатных матерей, пишет британская Mirror.
Напомним, первой возлюбленной Роналду, о которой стало известно прессе, была Жордана – сестра футболиста Марио Жардела. Позже Криштиану закрутил роман с Джеммой Аткинсон – однако та бросила спортсмена из-за его частых измен. У знаменитого футболиста был курортный роман с Пэрис Хилтон, который продлился чуть больше месяца.
Самые длительные отношения у звезды футбола были с супермоделью российского происхождения Ириной Шейк. Влюбленные были вместе пять лет, о причинах расставания ни один из партнеров говорить так и не пожелал.
В Сети периодически появлялись слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации звезды футбола. Пищу для них давал сам Роналду. Так, в одном из матчей с "Атлетико" полузащитник Коке назвал Криштиану геем. Роналду не стал этого отрицать – а уточнил, что он очень богатый гей. Большинство фанатов восприняли слова футболиста как шутку. Но некоторые решили, что это был спонтанный каминг-аут. Тем более, что португальца не раз видели отдыхающим на яхте в обществе мускулистых загорелых парней.
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