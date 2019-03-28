69-летняя Пугачева сразила молодостью и красотой
Примадонна стала гостьей показа Yudashkin Kids, который прошел в рамках Недели моды в Москве. Алла Пугачева поддержала свою пятилетнюю дочь Лизу.Наследница артистки и юмориста Максима Галкина вышла на подиум, чтобы представить одежду бренда. Снимки появились в Instagram-аккаунте alla_pugacheva_forum.
Алла Пугачева выбрала для выхода в свет молодежный наряд: кожаную черную косуху и брюки, кепку и сверкающую черную блузу, расшитую пайетками. Образ звезды отечественной эстрады произвел сильное впечатление на поклонников.
В комментариях пользователи соцсети Аллу Пугачеву одарили массой комплиментов, восхитившись ее моложавым видом и неувядающей красотой. "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет... везет же!", "Алла Борисовна, вы супер! Красивая, молодая!", "Какое красивое лицо у Аллочки!!! Супер!!! Зубки, щечки!!!" – высказались россияне.
Напомним, в середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату. Примадонне исполнится 70 лет. В честь юбилея певица готовит грандиозный концерт, билеты на который раскупили практически сразу. Много контрамарок досталось перекупщикам, которые задрали цены до 500 тысяч (партер).
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