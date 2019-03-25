"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех

Алла Пугачева исполнила трогательный танец с дочерью. Видеоролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram.

На записи можно увидеть, как Примадонна танцует с маленькой девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. "С мамулей", – гласит подпись к ролику. На заднем плане Кристина Орбакайте двигается под музыку с наследницей Клавдией.

Не все пользователи оценили семейный танец. Многие заявили, что Алла Пугачева годится малышке в бабушки. "Не с мамулей, а бабулей", "Бабушка зажигает!" – отметили они. Один из комментаторов напомнил, что девочку родила суррогатная мать: "С какой мамулей? С бабулей. И то неродной".

Поклонники поспешили встать на защиту кумира. "Какая прелесть", "Аллочка как всегда прекрасна", "Красивые и счастливые!", "Какие все чудесные, светлые и позитивные! Приятно посмотреть!" – рассыпались в комплиментах пользователи.