"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех
На записи можно увидеть, как Примадонна танцует с маленькой девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. "С мамулей", – гласит подпись к ролику. На заднем плане Кристина Орбакайте двигается под музыку с наследницей Клавдией.
Не все пользователи оценили семейный танец. Многие заявили, что Алла Пугачева годится малышке в бабушки. "Не с мамулей, а бабулей", "Бабушка зажигает!" – отметили они. Один из комментаторов напомнил, что девочку родила суррогатная мать: "С какой мамулей? С бабулей. И то неродной".
Поклонники поспешили встать на защиту кумира. "Какая прелесть", "Аллочка как всегда прекрасна", "Красивые и счастливые!", "Какие все чудесные, светлые и позитивные! Приятно посмотреть!" – рассыпались в комплиментах пользователи.
Ранее Елизавета Галкина похвасталась своей первой победой. Девочка выиграла медаль по плаванию. На странице наследницы Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой она запечатлена с трофеем в руках. Пользователи пожелали малышке удачи на следующих соревнованиях.
Известно, что Елизавета является очень разносторонним ребенком. Она учит французский язык и занимается танцами. Звездные родители регулярно рассказывают о достижениях малышки в социальных сетях.
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Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
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