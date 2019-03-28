Молодую жену Цекало сравнили с Лолитой
Пара появилась на церемонии вручения VII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Дарина Эрвин выбрала длинное платье с декольте, а Александр Цекало – джемпер, пиджак и модные брюки. По словам очевидцев, влюбленные все время держались за руки, демонстрируя нежные чувства.
Пользователи обратили внимание на то, что молодая супруга продюсера похожа на исполнительницу Лолиту Милявскую – тоже высокая брюнетка. Первым на эту особенность указал автор Telegram-канала "Только никому". "Найди десять отличий с Лолитой в молодости: высокая доминирующая брюнетка. Только, похоже, на этом все сходство и заканчивается", – написал он.
Как писали "Дни.ру", ранее Александр Цекало и Дарина Эрвин отправились в свадебное путешествие в Италию. Они побывали в Риме, Неаполе и Амальфи. В одном из городов шоумен снял номер люкс за 76 тысяч рублей в сутки. В гостинице пара пробыла десять дней.
Добавим, что против этого союза выступил отец 27-летней Эрвин. Он заявил, что не верит в такие браки: "В нашем возрасте в женщинах ценится ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины..."
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