Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой

Шумиха вокруг юбилейного концерта Аллы Пугачевой не утихает, цены на билеты зашкаливают. Между тем один популярный эстрадный исполнитель заявил, что не побежит сломя голову смотреть выступление Примадонны.

В апреле Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В честь круглой даты Примадонна намерена устроить грандиозный концерт. Билеты на мероприятие раскупили, словно горячие пирожки, несмотря на заоблачные цены. Чтобы посидеть в партере на концерте Аллы Пугачевой, нужно выложить 530 тысяч рублей! Разумеется, речь идет о перекупленных билетах.

В новом интервью молодой супруг Примадонны Максим Галкин заверил, что они тут ни при чем. "Какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то тут при чем?" – задал риторический вопрос юморист.

Многочисленные поклонники вне себя от возмущения. Не все могут отвалить более 100 тысяч за возможность полюбоваться любимой артисткой. Впрочем, в Сети бурно обсуждают голосовые возможности 69-летней певицы. Дескать, вряд ли Примадонна порадует фанатов.

Такого мнения придерживается и музыкальный критик Сергей Соседов. "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил он в недавнем интервью. Критик призвал не ходить на концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Соседов.

Истерия вокруг юбилея Аллы Пугачевой зашкаливает. По мнению певца Прохора Шаляпина, во многом это связано с российским менталитетом. Внимание общественности часто приковано совсем не к тем, кто его достоин. "Я вот эту нашу российскую ментальность не очень воспринимаю, поэтому бежать сломя голову на Аллу Пугачеву… Нет, не побегу", – цитирует его Teleprogramma.pro. При этом артист признал безусловный талант Примадонны.