Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой
В апреле Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В честь круглой даты Примадонна намерена устроить грандиозный концерт. Билеты на мероприятие раскупили, словно горячие пирожки, несмотря на заоблачные цены. Чтобы посидеть в партере на концерте Аллы Пугачевой, нужно выложить 530 тысяч рублей! Разумеется, речь идет о перекупленных билетах.
В новом интервью молодой супруг Примадонны Максим Галкин заверил, что они тут ни при чем. "Какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то тут при чем?" – задал риторический вопрос юморист.
Многочисленные поклонники вне себя от возмущения. Не все могут отвалить более 100 тысяч за возможность полюбоваться любимой артисткой. Впрочем, в Сети бурно обсуждают голосовые возможности 69-летней певицы. Дескать, вряд ли Примадонна порадует фанатов.
Такого мнения придерживается и музыкальный критик Сергей Соседов. "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил он в недавнем интервью. Критик призвал не ходить на концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Соседов.
Истерия вокруг юбилея Аллы Пугачевой зашкаливает. По мнению певца Прохора Шаляпина, во многом это связано с российским менталитетом. Внимание общественности часто приковано совсем не к тем, кто его достоин. "Я вот эту нашу российскую ментальность не очень воспринимаю, поэтому бежать сломя голову на Аллу Пугачеву… Нет, не побегу", – цитирует его Teleprogramma.pro. При этом артист признал безусловный талант Примадонны.
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