Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
В Stories своего Instagram Никита опубликовал несколько видеозаписей с поездки. Пресняков показал подписчикам известную в Бруклине скейтерскую точку, а также клуб в котором он когда-то работал барменом.
Позже вместе с супругой внук Примадонны посетил кабак, где насладился отличной музыкой. Судя по записям в микроблоге молодые люди оттянулись по полной.
Отметим, что Краснова также радует подписчиков снимками из Штатов. Модель рассказала в личном микроблоге, что очень любит бывать в Нью-Йорке.
"Я готова возвращаться сюда снова и снова, а возможно, остаться навсегда… Во всем абсолютно "наш" город. Последний раз мы были в Нью-Йорке три года назад… Все так изменилось! Столько всего интересного построили! Программа у нас более чем насыщенная, главное – все успеть!" – написала супруга Никиты Преснякова.
Отметим, что зимние каникулы супруги провели на Бали. Пока внук Аллы Пугачевой не думает обзаводиться потомством. Никита много работает, он сам обеспечивает себя и жену. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а после создал видеопродакшен-компанию, которая приносит ему доход. Параллельно Никита Пресняков является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.
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