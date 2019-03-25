Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом

Внук Аллы Пугачевой отправился в отпуск в Нью-Йорк. Вместе с супругой Аленой Красновой Никита Пресняков прогулялся по городу и заглянул в бар.

В Stories своего Instagram Никита опубликовал несколько видеозаписей с поездки. Пресняков показал подписчикам известную в Бруклине скейтерскую точку, а также клуб в котором он когда-то работал барменом.

Позже вместе с супругой внук Примадонны посетил кабак, где насладился отличной музыкой. Судя по записям в микроблоге молодые люди оттянулись по полной.

Отметим, что Краснова также радует подписчиков снимками из Штатов. Модель рассказала в личном микроблоге, что очень любит бывать в Нью-Йорке.

"Я готова возвращаться сюда снова и снова, а возможно, остаться навсегда… Во всем абсолютно "наш" город. Последний раз мы были в Нью-Йорке три года назад… Все так изменилось! Столько всего интересного построили! Программа у нас более чем насыщенная, главное – все успеть!" – написала супруга Никиты Преснякова.

Отметим, что зимние каникулы супруги провели на Бали. Пока внук Аллы Пугачевой не думает обзаводиться потомством. Никита много работает, он сам обеспечивает себя и жену. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а после создал видеопродакшен-компанию, которая приносит ему доход. Параллельно Никита Пресняков является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.