Оплеванная Украиной певица Maruv сбежала в Россию
Певица выложила фото, сделанные на территории России. Они были сняты на российской радиостанции.
Певица Maruv встретилась с фанатами. В Stories она опубликовала кадры, на которых фотографируется с поклонниками.
Напомним, победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт, наплевав в душу. Согласно соглашению, Анна Корсун должна была выполнять любые требования и указания вышестоящих лиц.
От выступления в Израиле также отказались еще три музыкальных проекта. После этого Украина сообщила, что не будет в этом году отправлять своего представителя на международный песенный конкурс.
Ранее певица Maruv заявила, что будет болеть за Россию на "Евровидении-2019". Она отметила, что испытывает дружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву, который представит нашу страну.
Как писали "Дни.ру", ранее украинской певице Maruv присудили награду в России. Артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.
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