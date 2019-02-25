Доведенная украинцами до отчаяния Maruv отказалась ехать на "Евровидение"

Певица, победившая в национальном отборе Незалежной на участие в "Евровидении-2019", не поедет на конкурс. Maruv не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

У артистки возникли разногласия по поводу условий участия в международном музыкальном конкурсе. Согласно договору, на время проведения мероприятия Maruv "становится культурным послом своей страны" и "выражает мнение украинского общества в мире".

Однако правила самого "Евровидения" подразумевают аполитичность конкурса. На Украине считают, что нынешняя ситуация не позволяет выполнить это условие конкурса. В итоге Maruv отказалась подписывать договор, и теперь на "Евровидение" она не поедет, сообщается на официальном сайте НОТУ.

Ранее Maruv поделилась отрывками контракта с НОТУ. По словам певицы, ей запретили в ходе выступления импровизировать. Еще одно условие договора – запрет на общение с журналистами без согласования. Есть в документе и еще ряд абсурдных, по словам певицы, пунктов.

Maruv выразила мнение, что на нее оказывается давление с целью отнять ее победу в национальном отборе. Певицу довели буквально до отчаяния. Кроме того, в НОТУ отметили, что сомнения в кандидатке возникли из-за того, что она выступает с концертами в России.

Maruv – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Анна Корсун. Уроженка города Павлограда, живет и работает в Киеве. Как выяснилось, права на песню "Siren Song", с которой она была намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia.