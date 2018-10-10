Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой

В рамках мирового гастрольного тура Энрике Иглесиас дал откровенное интервью. Известный латиноамериканский исполнитель рассказал о личной жизни.

В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями. Бывшая теннисистка подарила известному певцу двойняшек – Люси и Николаса. Беременность Курникова скрывала вплоть до родов, поэтому известие о появлении на свет детей стало настоящей сенсацией.

На волне успеха и возросшей популярности Иглесиас путешествует по миру с гастрольным туром. В рамках турне певец дал откровенное интервью. Энрике рассказал о том, как изменилась их с Анной частная жизнь после рождения дочери и сына. Он прямо заявил, что секса у них с Курниковой меньше не стало, даже наоборот.

"Мне кажется, секса стало больше, чем когда-либо. Уж точно не меньше", – цитирует Иглесиаса The Sun. Впрочем, артист не стал скрывать, что в отношениях с белокурой российской красавицей не всегда все гладко и прекрасно, как на фотографиях, которые они выкладывают в Instagram.

"Как и любая пара, мы переживаем взлеты и падения. Мы не всегда идеальны, но это и прекрасно", – заключил латиноамериканский исполнитель. По мнению Иглесиаса, Курникова замечательная мать. "За ней невероятно наблюдать, как она справляется с малышами. Удивительно смотреть, что она делает, когда в ней говорит материнский инстинкт", – признался певец.

Из-за частых гастролей Энрике проводит мало времени с Люси и Николасом. Артист переживает по этому поводу и даже подумывает завершить музыкальную карьеру.

"Когда мне было 19, и я колесил по всему миру с первым альбомом, были времена, когда я думал: "Боже, может, мне следует остановиться? Мне нужен перерыв..." И эти мысли периодически проскакивали у меня в голове. Но сейчас такие думы стали возникать чаще. Возможно, я запишу несколько альбомов, и на этом все. А потом ничего не буду делать кроме того, чтобы быть отцом", – поделился планами Иглесиас.