"Замужем за садистом-вегетарианцем": Валерия ошарашила внезапным признанием
Артистка поделилась в Instagram свежим фото. Восхищенные поклонники принялись выспрашивать у Валерии секрет ее вечной молодости.
Одна из подписчиц написала, что в много лет назад читала в прессе, что звезда вегетарианка. Артистка моментально отреагировала на комментарий и ошарашила внезапным признанием: "Мясо я не ела, когда была замужем за садистом-вегетарианцем. Уже 16 лет с удовольствием его употребляю в пищу, но не часто, все равно больше люблю рыбу".
Судя по всему, вокалистка говорит о своем втором муже продюсере Александре Шульгине. Уже после развода в многочисленных интервью Валерия говорила, как много лет муж измывался над ней. Артистка рассказывала, что супруг часто бил ее, а когда она носила под сердцем второго ребенка Шульгин сломал ей пальцы и отбил позвоночник.
"Он намазывает мне бутерброд с икрой, и вдруг ему показалось, что я что-то не то сказала. Он как держал нож, испачканный икрой и маслом, так и вонзил мне его в колено ни с того ни с сего. Фонтан крови, я от неожиданности даже крикнуть не могла", – признавалась уже после развода Валерия.
Меж тем, находятся те, кто в историю с издевательствами не верит. "А почему же Вы так долго были замужем за садистом? И еще троих детей ему родили… Значит устраивала вас такая жизнь", – написала под этой же публикацией певицы Валерии пользовательница Сети.
Артистка не стала переубеждать комментаторов или оправдываться. "Извините, но за режим "вопиющая бестактность" хочется включить режим "отчаянная резкость", но не буду – ибо весна", – отметила певица Валерия.
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