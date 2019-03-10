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Регина Тодоренко показала самое сокровенное

Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com
Супруга Влада Топалова стала героиней нового телешоу. Теперь общаться со зрителями Регина Тодоренко будет прямо из своей спальни. 
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Регина Тодоренко решилась на съемки новой телепередачи буквально спустя несколько недель после родов. В эфир вышел первый выпуск – в "Пятнице с Региной" Влад Топалов вместе с супругой приняли у себя в подмосковном особняке певицу Елену Темникову. 

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Передача началась с описания жизни молодой семьи и быта якобы от лица их маленького сына Михаила. Ребенок тоже был задействован в съемках, но его лицо закрыли веселым смайликом.

Тодоренко и Темникова провели в гостиной душевную беседу – Регина призналась, как ей было тяжело после родов, как она постоянно плакала и просила вкусненького. Но теперь о сладком телеведущей придется забыть, поскольку она готовиться к съемкам в купальнике, но признает, что пока не вернула себе прежнюю форму.

"В кадре я неплохо выгляжу. Но я-то себя голой вижу, в зеркале, вижу, какая не подтянутая и рыхлая кожа. Будем честны: все очень-очень не в тонусе", – призналась Регина.

Блиц-опрос Тодоренко решила провести в собственной уборной, обклеенной советскими газетами. В кадре можно заметить, что над санузлом в доме Топалова и Тодоренко стоит собрание сочинений Иосифа Сталина. 

В самом конце телеведущая показала зрителям самое сокровенное – спальню сына Михаила. Малыш лежал в кроватки, а колыбельную ребенку исполняла группа "Панда" в записи. Выбор композиции показался многим неуместным, ведь в песне прозвучало неприличное слово. Но, судя по всему, родителей это не смущает.

10 марта 2019, 22:15
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