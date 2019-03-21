Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
Прощание с исполнительницей начинается в полдень и продлится до 14 часов. С 8 утра рядом с кладбищем стали собираться поклонники Юлии Началовой. Охранники, стоящие у входа в Траурный зал, просят людей не делать снимков и не задерживаться у гроба. На панихиду прибыли пиар-агент Анна Исаева и директор певицы. Проститься с артисткой приехал и ее бывший супруг Евгений Алдонин.
Напомним, Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Врачи диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже медики опровергли информацию о волчанке. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта после операции артистка скончалась.
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