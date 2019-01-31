Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
В личном Instagram дизайнер Мария Рублева опубликовала видеозапись в формате Stories. В кадре Саша Савельева выбирает обои. Судя по всему, звезда затеяла ремонт.
Отметим, что фолловеры не сразу узнали Савельеву. Хрупкая когда-то певица заметно поправилась: лицо стало полнее, появился намек на второй подбородок. К тому же под прячущей фигуру толстовкой, в которую облачена звезда, как будто угадывается подросший живот.
Более того, Мария показала вариант, на котором Саша остановила свой выбор, – это обои с серым зайчиком, травой и цветами. Тут уж у пользователей Сети вообще отпали все сомнения, многие пришли к выводу, что звезда группы "Фабрика" вот-вот станет матерью, поэтому выбирает интерьер для детской комнаты.
Напомним, что о беременности артистки заговорили еще в начале декабря 2018 года. Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться на светских мероприятиях.
Отметим, что тогда журналистам удалось связаться с Савельевой. Артистка опровергла слухи о своем интересном положении. "Одно неудачное фото, которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", – заявляла она.
Напомним, Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с друзьями и коллегами.
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