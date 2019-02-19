Глюк'oZa шокирована страшным известием

Известная российская певица Глюк'oZa шокирована новостью о смерти знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда. Наталья Ионова-Чистякова поблагодарила дизайнера за "женственность, которую он возвел в культ".

Знаменитую цитату модельера Глюк'oZa привела в своем микроблоге. Певица поделилась своими переживаниями с подписчиками.

"Мы будем помнить, Карл! Спасибо за женственность, которую ты возвел в культ", – подписала артистка свой пост в Instagram. Глюк'oZa вспомнила известное изречение Лагерфельда, которое он не раз повторял при жизни. "Забудьте о прошлом. Если вы ностальгируете, то ваше время закончилось. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, раз уж оно не подстраивается под нас", - написала Наталья Чистякова-Ионова.

Подписчики по достоинству оценили высказывание модельера. "Хорошие слова. Умный мужчина", "Как жаль. Это же одна из легенд мировой моды! Хоть и недосягаемая мода, но такая красивая и манящая. Очень жаль", - прокомментировали пользователи пост Глюк'oZы.

Карл Лагерфельд скончался утром 19 февраля. Знаменитый дизайнер дома моды Chanel уже несколько недель жаловался на плохое самочувствие. Кутюрье госпитализировали минувшим вечером, однако усилия врачей оказались тщетны.

Напомним, ранее Глюк'oZa прокомментировала трагическое известие о смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Певица обвинила всех скорбящих хип-хоп-музыкантов в неискренности. Глюк'oZa отметила, что многие исполнители заговорили о творчестве Кирилла Толмацкого только после его кончины – а когда музыкант был жив, никто о нем и не вспоминал.