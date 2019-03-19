Алла Пугачева стала прабабушкой
Сева Новгородцев стал известен после выхода в эфир ряда радиопередач на "Би-би-си". Более 40 лет назад он уехал из страны, пожил в Австрии, Италии, Великобритании.
Периодически Сева Новгородцев приезжает в Россию и устраивает творческие вечера, пользующиеся бешеным успехом. 78-летний радиоведущий дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как познакомился с режиссером Кириллом Серебренниковым, в фильме которого снялся почти 30 лет спустя, о том, как получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II, а также об отношении к русскому рэпу и Алле Пугачевой.
Сева Новгородцев высказал мнение, что примадонна воплощает женский архетип России. "Она может оказаться на купюре в сто или тысячу рублей, потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может – громкой, напористой и почти хамоватой. И в этом выражается в каком-то смысле суть русской души, потому что русский человек то приголубит, то дубиной может по голове огреть", – цитирует легендарного радиоведущего "Вокруг ТВ".
По его мнению, Алла Пугачева талантлива и музыкальна. "Немного певиц раньше работали пианистками, как начинала карьеру Пугачева. Это национальная фигура. Русская женщина, женщина-мать, женщина-прабабушка", – заключил Сева Новгородцев. Как отнеслась к новому статусу Алла Пугачева, пока не известно.
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