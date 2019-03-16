Звезда "Дома-2" грудью встала за растерзанную Пугачеву

Звезда телестройки, любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вступилась за раскритикованную Примадонну. Она считает, что Алла Пугачева – настоящий образец вкуса и стиля.

Девушка через "Дни.ру" ответила известному модельеру Александру Васильеву, который ранее нелестно высказался о стиле певицы. По мнению знатока мира моды, образ Аллы Пугачевой с ее балахонами, мини, париками и ботинками на большой платформе был нелепым.

Яна Шевцова в довольно резкой форме дала Александру Васильеву за исполнительницу сдачи. "Модельером тебя назвать то сложно, ходишь сам не пойми в чем", – сказала, как отрезала, участница "Дома-2".

"Алла Борисовна, знающая толк в моде дама. Пусть она одевается, как умеет. Нужно понимать одно: что это женщина. И в каком бы возрасте она не была, сколько бы килограмм веса в ней не было, она, прежде всего, хочет выглядеть, как девушка", – заявила собеседница "Дни.ру".

"Мне кажется, в данном случае, вам стоит хорошо задуматься о высказанном в сторону Аллы Борисовны и сменить профессию", - резюмировала 18-летняя блондинка. Она уверена, что Алла Пугачева заслужила право выглядеть так, как считает нужным.

Ранее Александр Васильев, объясняясь за свои слова о певице, отметил, что не стыдится сказанного. Кутюрье заявил, что говорил тогда об Алле Пугачевой то, что думал.