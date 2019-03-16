Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой

Новость о смерти Юлии Началовой стала шоком для ее коллег по сцене. Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Александр Буйнов и Валерия на своих страницах в социальных сетях опубликовали трогательные посты. Эмоционально треагировала на смерть молодой певицы и Алла Пугачева.



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