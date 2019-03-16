Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой
"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", – написала Примадонна в Instagam. Публикацию отметили ее многочисленные друзья – музыкант Валерий Сюткин, модельер Игорь Гуляев и многие, многие другие.
Смерть в 38 лет от заражения крови после натирания тесной обувью ноги кажется всем нелепой, страшной, несправедливой. Жутко и потому, что у Юлии осталась 12-летняя дочь, и от того, что пожилым родителям талантливой артистки придется хоронить единственного ребенка...
Напомним, что причиной смерти 38-летней Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – певица умерла...
О месте прощания и дате похорон пока ничего не сообщается.
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