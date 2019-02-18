"Очень плохая мать": доведенная Тодоренко излила душу
Тодоренко опубликовала несколько роликов. На них видно, как ведущей делают макияж и готовят к съемкам. Также Регина записала послания, в которых выразила опасение, что у нее может начаться послеродовая депрессия.
"Наверное, вы уже поняли, ребята, что у меня сегодня очередной съемочный день. Я иду по павильону в поисках своего. Будем снимать "Мейкаперов", – рассказала Тодоренко.
"Чувствую, что я очень-очень плохая мать, и у меня скоро начнется послеродовая депрессия. Потому что я начинаю себя винить в том, что мой ребенок сидит в гримерке, а я в павильоне", – заключила Регина.
Тодоренко приступила к съемкам второго сезона своего шоу "Пятница с Региной" всего через месяц после родов. А несколько дней назад из-за лактостаза у нее поднялась температура и разболелась грудь, поэтому съемки нового выпуска программы пришлось отменить.
Однако уже через несколько дней жена Влада Топалова снова отправилась на съемочную площадку. Теперь речь о втором сезоне шоу "Мейкаперы".
Ранее стало известно имя сына Тодоренко и Топалова. В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым на "России 1" Влад Топалов рассказал, что малыша нарекли Михаилом. Певец признался, что Регина – потрясающая мать.
Представитель СКР прокомментировал слова Ирины Толмацкой
Телеведущая расслабилась на дне рождения Ирины Дубцовой
Народ взвыл от откровенного фото пары
Он сравнил его любовь к президенту с шизофренией