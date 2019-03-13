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Роскошная Джоли в шелковом наряде произвела фурор на красной дорожке

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская актриса посетила мировую премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", которая состоялась в Лос-Анджелесе в понедельник, 11 марта. На красной дорожке Анджелина Джоли появилась вместе со своими наследниками. 
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Звезда решила поддержать коллегу Колина Фаррелла, который исполнил одну из главных ролей в киноадаптации мультфильма Диснея 1941 года. Но в тот вечер именно Анджелина Джоли стала главным объектом внимания гостей и фотографов. Она пригласила на премьеру четырех младших детей: Захару, Шайло и близнецов Вивьен и Нокса. Родственники дружно позировали перед журналистами и много улыбались.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Как утверждают очевидцы, в тот день артистка затмила всех звезд на красной дорожке. Она появилась в шелковом белом платье с открытой спиной от бренда Atelier Versace. Захара примерила черный блестящий наряд, а Шайло – белую блузку, черную кофту и брюки. Близнецы выбрали светло-синие костюмы.

Известно, что Анджелина Джоли любит ходить на важные мероприятия с наследниками. Недавно вместе с шестью детьми она посетила премьеру драмы "Мальчик, который обуздал ветер". Отпрыски тихо сидели в зрительном зале, пока артистка вместе с режиссером Чиветелом Эджиофором обсуждала фильм. 

Несмотря на напряженный график звезда картины "Малефисента" старается уделять как можно больше времени наследникам. Недавно она узнала, что ее старший сын Мэддокс стал встречаться с девушками, и провела с ним серьезную беседу. "Поговорила с ним и объяснила, что нужно с уважением относиться к противоположному полу", – цитирует близкого друга актрисы RadarOnline.

Автор: Полина Крылова13 марта 2019, 09:56
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