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Шоу-бизнес

Раскрыты баснословные заработки Малышевой

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Врач-терапевт не только ведет популярную передачу на федеральном канале, но и управляет собственным бизнесом. Как утверждают СМИ, Елена Малышева основала четыре компании, которые ежегодно приносят ей многомиллионную прибыль.
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Профессор является учредителем организации "Диета Малышевой", которая поставляет набор готовой еды на месяц. Как отметила врач, покупателям больше не стоит беспокоиться о лишних калориях во время каждого приема пищи. Такой набор еды в среднем стоит от 12 до 20 тысяч рублей.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Согласно данным на сайте rusprofilе.ru, прибыль компании в 2015 году составила 170 миллионов рублей, однако с тех пор этот показатель стал снижаться. В 2016 году организация заработала 104 миллиона рублей, а в 2017 году – 48 миллионов рублей. Однако соучередитель компании Дмитрий Щиглик утверждает, что этот бизнес – суперуспешный. По его словам, в год "он приносит под миллиард рублей", передает "Собеседник". 

Елена Малышева также является основателем собственного Медицинского центра. Это заведение считается элитным, консультация у врача может стоить от 10 до 20 тысяч рублей. Недавно организацию оштрафовал Росздравнадзор на 100 тысяч рублей за "несоблюдение требований оказания медпомощи по профилю "пластическая хирургия".

Журналисты подчеркивают, что бизнес работает в убыток. В 2017 году его прибыль составила всего 31 миллион рублей. Оставаться на плаву компании помогает франчайзинг: клиники главного теледоктора страны также работают в 12 российских городах.

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Публикация от ��Новости о звездах и кино �� (@kinoactive.ru)

Телеведущая также учредила организацию "Здоровье инфо". Эта компания также принадлежит ее сыновьям – Юрию и Василию. На сайте zdorovieinfo.ru врач-терапевт размещает научно-популярные материалы о здоровье.

Выручка организации в 2015 году составила 27 миллионов рублей. В 2016 году этот показатель снизился на 4 миллиона рублей. Однако в 2017 году дела компании пошли в гору: выручка составила 29 миллионов рублей.

Остается загадкой, сколько Елена Малышева зарабатывает на своих телепередачах. Профессор тщательно скрывает эту информацию от журналистов.

Автор: Полина Крылова12 марта 2019, 11:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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