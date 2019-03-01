Рыдающий эгоист Топалов остался без жены и ребенка
Телеведущая Регина Тодоренко вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого супруга. Влад Топалов записал видеообращение, в котором сообщил, что сильно страдает в разлуке с ними.
Свой пост артист назвал "Исповедь эгоиста". "Вот я наверное эгоист, но я так скучаю. Мне так плохо. Я не думал, что будет так плохо… Мне так пусто дома. В душе так грустно. Ничего не хочу. Меня тошнит, меня мутит, мне плохо", – признался Влад Топалов. При этом на протяжение всего ролика артист буквально рыдал без слез.
Поклонников очень растрогало обращение певца. Они сошлись во мнении, что Влад Топалов – любящий семьянин, заботливый муж и отец. Они посоветовали артисту сделать все дела и отправиться к Регине и сыну. Если же такой возможности у него нет, то фолловеры считают, что Топалову нужно просто набраться сил и перетерпеть.
"Не плачь, Влад. Все будет хорошо", "Не терзай так себя!!! Отвлеклись на что-то интересное", "Готовьте сюрприз к приезду! Сразу время полетит", "Очень даже понятно – любовь!" – прокомментировали пост Топалова подписчики.
Нашлись и те, кто посоветовал Владу Топалову воспользоваться моментом и выспаться. Ведь скоро жена с маленьким ребенком вернутся, и тишина будет нарушена.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов в октябре 2018 года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервые стала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына. Мальчика назвали Михаилом.
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