Инфицированного Топалова изолировали от родных
"Ну, вот я и свалился (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Лежу один, в другой части дома... меня не пускают никуда. Выходить не разрешают.... Стандартная процедура... Чай, мед, лимон, имбирь, уколы, пшыкалки... Ну и т.д. Не болейте! С Богом!" – написал Топалов. К своему посланию певец добавил фото, на котором запечатлен в медицинской маске, сидящим на диване.
Фолловеры пожелали артисту скорейшего выздоровления и посоветовали перетерпеть трудности, чтобы не заразить маленького сына. "И правильно делают, что не пускают. Здоровье малыша превыше всего, а вы выздоравливайте скорее!", "Ай, как нехорошо, у вас же в доме маленький ребеночек. Скорее выздоравливайте", "Ничего, вы справитесь, а от малыша надо держаться подальше. Поправляйтесь", – прокомментировали подписчики пост Топалова.
Как писали "Дни.ру", ранее Влад Топалов раскрыл имя новорожденного. Исполнитель рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", что малыша назвали Михаилом.
Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко долго скрывали любовные отношения. Они поженились незадолго до рождения сына. Ведущая передачи "Орел и решка" подарила певцу наследника в начале декабря 2018 года.
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