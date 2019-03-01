Петросян нанес решительный удар по Степаненко

Официальный представитель Евгения Петросяна адвокат Сергей Жорин выступил с неожиданным заявлением. По его словам, юморист впредь отказывается платить за квартиру, в которой проживает Елена Степаненко.

"Елена Григорьевна говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть сейчас попробует платить. Это очень большая по площади квартира, так что и счета за нее соответствующие – в месяц примерно 300 тысяч", – заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин после очередного судебного заседания по разделу совместно нажитого имущества юмористов.

Следующая встреча представителей пары назначена на 22 марта. Дело в том, что пока не пришел ответ от Минюста, к которому обратилась Елена Степаненко с просьбой о проведении объективной оценки имущества. В свою очередь Сергей Жорин убежден, что таким образом артистка затягивает процесс.

"Адвокат Елена Забралова (представительница Елены Степаненко. – Прим. ред.) в прошлый раз очень оскорбила нашу оценщицу, назвав ее простой продавщицей. Но она не продавщица, а хозяйка антикварного магазина, к которой мы обратились за помощью и которая предоставила письменное экспертное заключение. Она заявила, что, допустим, предмет, который Степаненко оценила в сотни тысяч, у них выставлен за 20 тысяч и не продается", – отметил представитель юмориста.

Елена Забралова парировала в ответ, что цены завышает и меняет тогда, когда ему удобно, сам Евгений Петросян, а откладывание заседания связано лишь с тем, что сторона Елены Степаненко хочет получить более объективную оценку имущества.

В заключение помощница юмористки отметила, что ее оппонент ведет себя "очень непорядочно и некрасиво" по отношению к артистке. Якобы он "постоянно оскорбляет" ее, хотя те ни слова не сказали в сторону Евгения Петросяна, передает "Московский комсомолец".

Напомним, Елена Степаненко официально оформила развод с Евгением Петросяном в ноябре прошлого года. Вскоре после этого в прессе распространились слухи о том, что причиной разрыва пары стала молодая помощница юмориста – Татьяна Брухунова.