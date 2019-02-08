Звезда "Папиных дочек" решилась показать двухмесячного сына
На свет второй наследник знаменитой пары появился в декабре. А первому сынишке Мельниковой и Смольянинова уже три года.
После вторых родов 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" позволила себе побездельничать. Мельникова активно пишет посты о материнстве и делится с фолловерами полезными советами.
На сей раз артистка порадовала поклонников первым фото младшего сына. Дарья заказала косметику и, получив посылку, решила сделать снимок с крохой на руках.
Актриса накрасила губы и отметила, что с косметикой выглядит лучше. "Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами", – пошутила она.
Подписчики заметили, что Дарья действительно в последнее время выглядит уставшей. Оно и понятно: молодым мамочкам редко удается выспаться.
Напомним, что Дарья Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова в 2013 году. Вторую беременность звезда "Папиных дочек" долго скрывала, но потом показала в соцсети округлившийся живот, а незадолго до родов улетела в Израиль.
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