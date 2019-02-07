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Шоу-бизнес

"Никогда не родишь": вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица и телеведущая призналась, что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Это привело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.

Продолжение: Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни
прочитано 1531 раз

Курьез произошел со звездой 6 февраля. Ольга Бузова рассказала о нем на своей странице в Instagram.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Исполнительница отметила, что в этом году обещала беречь себя и не работать сверх графика, но пришлось нарушить слово. Ольга с головой погрузилась в дела.

Бузова поведала, что лишает себя сна ради работы. Из-за переутомления она заснула в неожиданном месте. "Когда я вырубилась в гримерке на неудобном стуле, поняла, что все-таки спать нужно", – созналась знаменитость.

Однако все не так просто. "Сегодня, к примеру, состоялись очень важные для меня съемки, которые могли быть только сегодня. Чтобы успеть к шоу, мы начали в семь утра. Поспала я реально два с половиной часа, и по сию минуту нахожусь на работе. И буду тут до 12 ночи", – поделилась Бузова. Как выбраться из этого замкнутого круга, она пока не понимает.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Пользователи соцсети раскритиковали певицу за халатное отношение к здоровью. "Оля, мне кажется, если ты себя сломаешь и не дай бог заболеешь, никакое шоу не будет нужно. Пока есть ты – есть и шоу!", "Красивая, но не очень умная. Для чего так работать? Чтобы от какой-нибудь болячки потом слечь?", "Постоянно ноет, что мало спит. Если устаешь – меньше работай. Так никогда не родишь", – поставили Бузовой неутешительный диагноз поклонники.

Автор: Валерия Нарская7 февраля 2019, 13:11
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