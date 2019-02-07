Скрывающую живот солистку группы "Фабрика" вывели на чистую воду

Судя снимкам, появившемся в Сети, скоро 35-летняя певица станет мамой. Саша Савельева не комментирует свое интересное положение, но поклонники и СМИ давно заподозрили, что она ждет малыша.

За девять лет брака с артистом Кириллом Сафоновым знаменитость пока не обзавелась детьми. И вот, совсем скоро Саша Савельева впервые станет мамой.

Пока официально эта информация не подтверждена певицей, но в последнее время в Instagram стали появляться фото, на которых нельзя не заметить округлившийся живот Савельевой, передает StarHit. Издание опубликовало кадры из салона красоты, где над исполнительницей колдует парикмахер. На снимках видно, что у Саши Савельевой появилась длинная челка. Певицу практическ ивывели на чистую воду: у нее отчетливо просматривается большой живот.

В пользу того, что Сафонов и Савельева в скором времени станут родителями, говорит и то, что супруги затеяли ремонт в своих апартаментах и тщательно обустраивают детскую. Как писали "Дни.ру", ранее певица вместе с дизайнером посетила магазин, где выбрала обои для комнаты будущего ребенка.

Напомним, что о беременности солистки группы "Фабрика" заговорили еще в начале декабря 2018 года. Интернет-обыватели заметили, что Саша Савельева теперь отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться на светских мероприятиях.