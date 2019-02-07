Известная актриса разделась в магазине
Девушка продемонстрировала обнаженное подтянутое тело в продуктовом магазине на фоне полок в Бруклине. 27-летняя Эмили Ратаковски позирует в кружевном белье, утягивающих шортиках и топе, а также в других наборах.
"Очень рада поделиться с вами тем, над чем я работаю. Представляю BODY – коллекцию, которая намного больше, чем нижнее белье", – написала Эмили Ратаковски под одним из кадров.
Модель не ограничилась демонстрацией собственной коллекции. Ранее она обнародовала абсолютно "обнаженные" фото, заретушировав грудь с помощью фоторедактора.
Последние снимки Эмили Ратаковски собрали массу восхищенных комментариев. Поклонники отметили, что актриса находится в прекрасной форме, одарив ее массой комментариев.
Напомним, карьера Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace.
Она появилась в двух видеоклипах на песню Blurred Lines исполнителя Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5. Также Эмили Ратаковски снялась почти в трех десятках фильмов.
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