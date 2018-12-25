Известная актриса пощеголяла голым задом
Горячая брюнетка не только продемонстрировала свои прелести, но и прорекламировала собственную марку купальников.
27-летняя модель собрала множество восхищенных комментариев под снимками. Пользователи соцсети восхитились ее упругими ягодицами и подтянутой грудью. Многие поздравили девушку с Рождеством.
Отметим, что Ратаковски – активная феминистка. Ранее она поплатилась за свою гражданскую позицию. Эмили была задержана во время акции против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненного в сексуальном насилии.
Актриса рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к посту фотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначе мы окажем сопротивление", – говорится на баннере.
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines. В ее фильмографии более десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту". Что касается личной жизни, то 23 февраля текущего года Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких недель отношений.
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