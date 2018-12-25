Известная актриса пощеголяла голым задом

Британская супермодель и артистка Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередной порцией откровенных снимков в Instagram. Знаменитость сделала фотосессию на пляже.

Горячая брюнетка не только продемонстрировала свои прелести, но и прорекламировала собственную марку купальников.

27-летняя модель собрала множество восхищенных комментариев под снимками. Пользователи соцсети восхитились ее упругими ягодицами и подтянутой грудью. Многие поздравили девушку с Рождеством.

Отметим, что Ратаковски – активная феминистка. Ранее она поплатилась за свою гражданскую позицию. Эмили была задержана во время акции против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненного в сексуальном насилии.

Актриса рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к посту фотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначе мы окажем сопротивление", – говорится на баннере.

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines. В ее фильмографии более десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту". Что касается личной жизни, то 23 февраля текущего года Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких недель отношений.