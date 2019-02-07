Брат Миддлтон шокировал странной выходкой

Брат герцогини Кембриджской отправился на велосипедную прогулку по Лондону с любимыми питомцами. Внимание прохожих и папарацци привлекло транспортное средство, которым воспользовался родственник Кейт Миддлтон .

В минувший вторник 31-летний Джеймс ехал по улицам Лондона на трехколесном велосипеде, перед которым был закреплен отсек для животных. В специальной корзине послушно сидели четыре собаки. Как вспоминают очевидцы, животным очень нравилась поездка: они внимательно наблюдали за тем, что происходит снаружи.

Фотограф, пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал, что не сразу узнал брата Кейт Миддлтон. Сначала он хотел запечатлеть необычный транспорт. "Я увидел мужчину, который ехал на грузовом велосипеде с четырьмя собаками. Не каждый день можно увидеть такое. Я ехал рядом и подумал, что было бы неплохо сделать фото транспорта, достал свою камеру. Я спросил у водителя, можно ли мне сфотографировать его. Я сразу понял, кто управлял велосипедом", - передает слова мужчины Daily Mail.

Джеймс Миддлтон действительно очень любит собак. Прохожие часто замечают его на прогулках с питомцами. Однако мужчина никогда не уточнял, сколько у него на самом деле животных. Журналисты предполагают, что у родственника герцогини как минимум два любимца.

Напомним, на прошлой неделе Джеймс и его подруга Ализе побывали на вечеринке в Лондоне в честь дня рождения матери Кейт. Организаторами мероприятия стали Пиппа и ее муж Джеймс.