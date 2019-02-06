Все ради нее: рассекречена "мифическая" женщина Билана

Скандальный блогер Елена Миро на своем Telegram-канале резко высказалась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана.

"Билан, как говорят, написал книгу. Уже смешно, вспоминая, как Дима на самом деле "пишет". Рукопись называется "Планета Билан" и посвящена она ему самому", – начала свой пост Миро. Она предположила, что написали книгу за певца "литературные рабы", красочно рассказав читателю, почему исполнитель до сих пор не женился.

В книге сказано, что Билан выбрал карьеру вместо любви. "Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителю все-таки пересилила любовь к мифической женщине", – заявила блогер.

По ее словам, основная масса платежеспособных фанатов Билана – женщины немного старше бальзаковского возраста. "То бишь старые, жирные клячи, у которых не пашет муж, а им хочется немного любви", – с сарказмом раскритиковала поклонниц она.

"Вот сопливый подопечный Бабы Яги и втирает: умею писать (на самом деле, нет), я любил женщину в прошлом году (на самом деле, нет), я выбрал сцену и музыку (тоже, на самом деле, нет – ему просто нужны деньги)", – заключила Лена Миро о Диме Билане.