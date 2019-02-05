Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы

В деле погибшего актера Дмитрия Марьянова появляются новые факты. Совсем недавно Ксения Бик дала первое после смерти артиста большое интервью. Откровения вдовы знаменитости разозлили бывших возлюбленных артиста. Они отметили, что многие заявления Бик лживы.

Экс-зазноба Марьянова фигуристка Ирина Лобачева признается, что была шокирована, когда Ксения записала ее в пьяницы. Более того, Бик заявляла, что именно спортсменка приучила артиста к выпивке. "Она хотела меня оскорбить, хотела меня обидеть, унизить", – прилюдно отреагировала на обвинения Лобачева уже в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.

Также Ирина сообщила, что незадолго до смерти в частной беседе Дмитрий говорил о намерении развестись с Ксенией. Он был несчастлив в браке. Более того, именно Бик сделала из талантливого артиста алкоголика.

"Кто может довести его до такого состояния? Кроме жены и дочки рядом никого не было. Папа вряд ли в этом участвовал. Это меркантильная история. С Джигарханяном такая же. Там просто другие деньги, другой формат имущества. Девушки с Украины за квартиру глотки перегрызут. Не говоря о тех деньгах, которые у него на счету, мотоциклах, машинах, дачах. Или они сюда приехали продавщицами работать?" - рассуждает Лобачева.

Еще одна бывшая любовница Марьянова Ольга Аносова также заметила, что рассказы вдовы знаменитости немного расходятся с реальностью. По ее словам, дочь Ксении – Анфиса рождена не от Дмитрия.

"Дима в 2011 году сказал о том, что он в конце 2010 года познакомился с женщиной, у которой есть ребенок – девочка, ей два с небольшим года. Девочка живет в Москве с 2014 года. Дима, когда планировал их совместную жизнь, он спрашивал справится ли он, и как ему быть. Надо понимать, что ребенок рожден в официальном браке с другим человеком. В 2015 году после свадьбы Ксения дала интервью, где она, кстати, говорит о том, что они живут с Димой два года. Давайте сделаем необходимые экспертизы. Если все подтвердится, мы будем только рады", - сообщила Аносова.

Такого же мнения придерживается адвокат Ольги – Виктория Крылова. Защитник отмечает, что у Марьянова только один ребенок – сын Даниил, который родился в отношениях с Аносовой.

Как сообщила Крылова, наследственное дело длится уже год. Претендентов трое – папа, супруга и единственный ребенок – сын Даниил. Однако теперь Бик требует, чтобы Анфису ввели в число наследников как иждивенку. Также Ксения подала нотариусу заявление, в котором указала, что формально дом, в котором проживает отец Марьянова, был зарегистрирован в период брака, поэтому ей положена супружеская доля в нем. Также Крылова заметила, что трехкомнатная квартира в Москве, в которой проживает сейчас Ксения и ее дочь, приобретена вне брака, поэтому права на нее вдова Марьянова не имеет.

С этим утверждением не согласен адвокат Ксении Бик – Игорь Симонов. "Квартира, которая на Хорошевке находится, она создавалась ими вместе. Формально она не в браке, но фактически она приобретались в брачных отношениях, ремонт сделан за совместные средства. На другую квартиру и дом она не претендовала", – отмечает защитник.

