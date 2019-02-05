Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Экс-зазноба Марьянова фигуристка Ирина Лобачева признается, что была шокирована, когда Ксения записала ее в пьяницы. Более того, Бик заявляла, что именно спортсменка приучила артиста к выпивке. "Она хотела меня оскорбить, хотела меня обидеть, унизить", – прилюдно отреагировала на обвинения Лобачева уже в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.
Также Ирина сообщила, что незадолго до смерти в частной беседе Дмитрий говорил о намерении развестись с Ксенией. Он был несчастлив в браке. Более того, именно Бик сделала из талантливого артиста алкоголика.
"Кто может довести его до такого состояния? Кроме жены и дочки рядом никого не было. Папа вряд ли в этом участвовал. Это меркантильная история. С Джигарханяном такая же. Там просто другие деньги, другой формат имущества. Девушки с Украины за квартиру глотки перегрызут. Не говоря о тех деньгах, которые у него на счету, мотоциклах, машинах, дачах. Или они сюда приехали продавщицами работать?" - рассуждает Лобачева.
Еще одна бывшая любовница Марьянова Ольга Аносова также заметила, что рассказы вдовы знаменитости немного расходятся с реальностью. По ее словам, дочь Ксении – Анфиса рождена не от Дмитрия.
"Дима в 2011 году сказал о том, что он в конце 2010 года познакомился с женщиной, у которой есть ребенок – девочка, ей два с небольшим года. Девочка живет в Москве с 2014 года. Дима, когда планировал их совместную жизнь, он спрашивал справится ли он, и как ему быть. Надо понимать, что ребенок рожден в официальном браке с другим человеком. В 2015 году после свадьбы Ксения дала интервью, где она, кстати, говорит о том, что они живут с Димой два года. Давайте сделаем необходимые экспертизы. Если все подтвердится, мы будем только рады", - сообщила Аносова.
Такого же мнения придерживается адвокат Ольги – Виктория Крылова. Защитник отмечает, что у Марьянова только один ребенок – сын Даниил, который родился в отношениях с Аносовой.
Как сообщила Крылова, наследственное дело длится уже год. Претендентов трое – папа, супруга и единственный ребенок – сын Даниил. Однако теперь Бик требует, чтобы Анфису ввели в число наследников как иждивенку. Также Ксения подала нотариусу заявление, в котором указала, что формально дом, в котором проживает отец Марьянова, был зарегистрирован в период брака, поэтому ей положена супружеская доля в нем. Также Крылова заметила, что трехкомнатная квартира в Москве, в которой проживает сейчас Ксения и ее дочь, приобретена вне брака, поэтому права на нее вдова Марьянова не имеет.
С этим утверждением не согласен адвокат Ксении Бик – Игорь
Симонов. "Квартира, которая на Хорошевке находится, она создавалась ими вместе.
Формально она не в браке, но фактически она приобретались в брачных отношениях,
ремонт сделан за совместные средства. На другую квартиру и дом она не
претендовала", – отмечает защитник.
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