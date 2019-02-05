Тайные желания Бузовой стали достоянием общественности

Стал известен бытовой райдер телеведущей и певицы. Оказывается, у Ольги Бузовой есть весьма специфические требования к тем, кто с ней сотрудничает.

Свод личных запросов артистки был доступен лишь узкому кругу лиц. Теперь желания Бузовой известны широкой общественности.

В райдере отмечен перелет "Аэрофлотом" и VIP-проход в аэропортах вылета и прибытия. Ведущая "Дома-2" и ее директор должны передвигаться на машинах представительского класса, в которых можно курить. При этом водитель должен хорошо знать город и достопримечательности, быть аккуратным, а багажник свободным.

Где попало Ольга Бузова останавливаться не согласна. Отель – пятизвездочный с номером класса люкс и завтраком, передает БНК. В комнате певицы всегда должна быть минералка без газа и фруктовая нарезка.

Жесткие требования у Бузовой и к гримерке. В ней должен быть персональный санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. Перед концертом подкрепляться Ольга любит фруктами, мясной и сырной нарезкой, чаем, медом, лимоном и соком.

Есть у звезды и особенные пожелания. Это пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Организаторы выступления должны оплатить Бузовой "суточные" в размере семи тысяч рублей. Оберегать знаменитость на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личных телохранителя. Если не будет выполнено хотя бы одно из требований, поющая ведущая может отменить выступление.