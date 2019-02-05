Обворожительная Седокова показала постельное фото
Фото можно назвать очень скромным, ведь практически все тело, помимо лица, рук и части груди, звезда спрятала под одеялом. Примечательно, что Седокова при этом – с вечерним макияжем.
В подписи артистка задалась вопросом, сколько лет Instagram является частью ее жизни. "Года два, наверное. Отличный способ сохранить прошлое", – констатировала Седокова. "Отличного дня! У меня сегодня две прекрасные съемки, да и в целом отличный день намечается", – написала певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. "Красотка нереальная", "Ты прелесть! Очень женственная!", "Невероятная", "Аннушка! Вы своей безупречной и манящей красотой так всех мужиков распугаете! Уже намажьтесь сажей что ли, или походку измените, а так ни один не осмелится подойти – слишком хороша!" - прокомментировали фото Седоковой фолловеры.
Однако певица не идеализирует собственную внешность. Ранее Седокова призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не отказывает себе в гастрономических удовольствиях.
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