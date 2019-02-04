Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья

Поющая ведущая рассказала на своей страничке в Instagram о незабываемом рабочем дне. Ольга Бузова находится в столице Португалии.

Звезда ранее заинтриговала поклонников планами, отметив, что будет готовить в Лиссабоне нечто такое, что еще не делали российские звезды. Но что именно, рассказывать не стала. Зато Бузова поделилась впечатлениями от работы над этим проектом.

"Этот день я запомню на всю жизнь, еще один шаг к новым вершинам. Я счастлива и довольна собой, потратила все силы для реализации сегодняшней работы. Иду по улице Лиссабона и улыбаюсь", – поделилась с поклонниками звезда. Также Бузова призналась, что не ест во время съемок.

По словам певицы, она решила поужинать в местном рыбном ресторанчике. "Я люблю свою жизнь", - заключила телеведущая.

До этого Бузова сообщила о поездке в Португалию, что она "создает историю". Но фанаты предположили, что певица может просто снимать в Лиссабоне новый клип.

Многие подписчики отметили, что певице очень идет новый образ – со светлыми волосами. По их мнению, с такой прической Бузова выглядит гораздо моложе, чем в имидже роковой брюнетки. Подписчицы поинтересовались у Ольги, как именно называется такое окрашивание волос. Фотография нового образа певицы появилась в ее микроблоге еще 31 января.