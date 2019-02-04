Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
Звезда ранее заинтриговала поклонников планами, отметив, что будет готовить в Лиссабоне нечто такое, что еще не делали российские звезды. Но что именно, рассказывать не стала. Зато Бузова поделилась впечатлениями от работы над этим проектом.
"Этот день я запомню на всю жизнь, еще один шаг к новым вершинам. Я счастлива и довольна собой, потратила все силы для реализации сегодняшней работы. Иду по улице Лиссабона и улыбаюсь", – поделилась с поклонниками звезда. Также Бузова призналась, что не ест во время съемок.
По словам певицы, она решила поужинать в местном рыбном ресторанчике. "Я люблю свою жизнь", - заключила телеведущая.
До этого Бузова сообщила о поездке в Португалию, что она "создает историю". Но фанаты предположили, что певица может просто снимать в Лиссабоне новый клип.
Многие подписчики отметили, что певице очень идет новый образ – со светлыми волосами. По их мнению, с такой прической Бузова выглядит гораздо моложе, чем в имидже роковой брюнетки. Подписчицы поинтересовались у Ольги, как именно называется такое окрашивание волос. Фотография нового образа певицы появилась в ее микроблоге еще 31 января.
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