Затравленная Летучая ответила на жесткие выпады

Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую телеведущую. По их мнению, Елена Летучая без макияжа выглядит гораздо старше своего возраста. Звезда решила ответить на все комментарии недоброжелателей.

Недавно тележурналистка отправилась вместе с супругом на Галапагосские острова. Ведущая регулярно делится фотографиями и видеозаписями, сделанными во время путешествия. Накануне Елена Летучая опубликовала снимок, на котором она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.

В подписи к посту она передала "пламенный привет" всем злопыхателям. "Даже если Вам немного за 30. Танцуйте как никогда! Всем хэйтерам пламенный привет с Галапагосов", – написала 40-летняя звезда.

Многие пользователи не поверили в то, что у известной журналистки есть недоброжелатели, и пришли в восхищение от ее стройной фигуры. "А что, у вас тоже бывают хейтеры? Вы такая хорошая! Не обращайте на них внимания!", "Разве вас можно ненавидеть?", "Я думала, у вас вообще не хейтеров. Вы идеальная!", "Откуда у вас хейтеры? Вы красотка?", "Женщина, которой не перестаю любоваться!", "Фигура – мечта!", - написали очарованные комментаторы.

Напомним, несколько дней Елена Летучая разместила видеоролик, на котором она запечатлена без макияжа. Большинство пользователей тогда заявили, что звезда выглядит старше своего возраста. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать", – отмечали подписчики.