"Жеваные пирожки": скандалящих Галкина и Ахеджакову жестко унизили

Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте Максима Галкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекая друг друга.

"Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чем заигрывание. Это "жеваные пирожки", из-за которых деградирует наша культура", – жестко унизил он артистов.

Меж тем, юморист Геннадий Хазанов склоняется на сторону коллеги Галкина. Он отметил, что пародисту не надо брать разрешения у прототипа, так как он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая свои выступления ни с кем. При всей моей любви к Ахеджаковой я считаю, что здесь она проявила сильную эмоциональность", – заметил он.

Такой же позиции придерживается музыкальный критик Сергей Соседов. Он видел номер своими глазами и не заметил в нем нечего криминального. По его мнению, Лия Меджиидовна не заметила, что пародист подчеркнул "важность ее фигуры". Журналист отметил, что своим заявлением Ахеджакова показала, что у нее нет чувства юмора. Об этом сообщает Ura.ru.

Напомним, Лия Ахеджакова стала героем передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, что нетерпима к тому, что о ней говорят в Сети, или тому, как ее изображают на телевидении. "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.