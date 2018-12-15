Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о бурном романе

Дочь главной свахи страны поспешила уверить подписчиков, что не переживает из-за разрыва с Сергеем Шереметьевым. Девушка, с ее слов, уже давно состоит в новых отношениях.



В начале этой неделе СМИ сообщили о скандальном расставании дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой с ее бойфрендом Сергеем Шереметьевым.

Пресса писала, что возлюбленный изменил своей второй половинке, и та быстро впала в депрессию. Спустя несколько дней стало известно, что Ольга госпитализирована и ей предстоит операция, однако подробностей звезда раскрывать не стала.

Накануне же Ольга, после выписки из больницы, опубликовала опровержение слухам о болезненном расставании с Шереметьевым. С ее слов, они расстались друзьями, и она не собирается приписывать ничего плохого прошлому.

Более того, Бухарова уверила, что у нее уже давно в разгаре новый роман, и она очень счастлива. Своего нового бойфренда она пока не представила широкой публике.

Дочь Гузеевой также попросила поклонников "не кидаться грязью" в новую девочку Шереметьева, которая "очень хорошая и этого не заслуживает".