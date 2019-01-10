По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"

На "Евровидении" сегодня побеждают артисты, которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам, самый подходящий кандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.

Победители нынешнего "Евровидения" – люди, которые не боятся посмеяться над собой на сцене, даже выглядеть немного глупо. Это артисты, которые умеют делать необычные запоминающиеся номера. К последним клипам Филиппа Киркорова можно относиться по-разному – но, в то же время, понятно, почему они набирают 50 и даже 100 миллионов просмотров.

"В них артист в определенной мере высмеивает себя и стебется над всеми окружающими. Именно поэтому выиграли "Лорди" и Кончита Вурст, а в прошлом году Нетта Барзилай, и почти выиграла несколько лет назад Верка Сердючка. Киркоров говорит о том, что Бузова по всем параметрам конкурсу подходит. Он безусловно прав, вынужден согласиться, это формат "Евровидения" – за исключением одного "но". На этом конкурсе кроме того, чтобы смеяться нам самим собой, нужно еще и хорошо петь уметь вживую. А вот с этим у Оли большие проблемы", – сказал Дням.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, любая попытка послать в Израиль, где пройдет фестиваль, просто победителей конкурса "Голос" будет обречена на провал. Достаточно вспомнить Подольскую или Савичеву. Европейцы на этом конкурсе голосуют за необычные персоналии и необычные шоу на сцене – а в этом равных Киркорову в нашей стране сейчас просто нет, уверен Манукян. А вот Украине надо посылать Верку Сердючку.

"Украина сейчас представила 16 финалистов внутреннего отбора на этот конкурс. Все сплошь молодые исполнители. Их так ничему и не научил прошлогодний провал Melovin. Не нужны Европе просто модные украинские исполнители. Им Верка Сердючка нужна. Посылайте ее снова и победа будет ваша. У нас Верки Сердючки нет, поэтому посылать нужно Киркорова", – заключил эксперт.

Ранее Манукян заявил, что Филипп Киркоров -идеальный кандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив. Эксперт отметил, что тусовка на песенном конкурсе уже давно считает Киркорова своим. Идея Манукяна возмутила некоторых музыкальных критиков.