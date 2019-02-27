Третье "нет": украинские музыканты отказались от "Евровидения"
Киеву некого посылать на "Евровидение". Участвовавшие в национальном отборе на конкурс музыканты один за другим снимают свои кандидатуры. Очередь дошла до "бронзовых призеров" – популярной группы Kazka.
"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор", – написали музыканты на своей странице в Instagram.
Исполнители подчеркнули: это окончательный ответ на предложение Национальной общественной телерадиокомпании. При этом, по словам музыкантов, они не отказываются от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Если их выберут в следующем году, они обязательно примут участие в конкурсе.
Напомним, в финале украинского нацотбора на "Евровидение" победила певица Maruv. Однако тут же разразился скандал, и отбор превратился в политический балаган. Выяснилось, что певица гастролировала в России. Украинские чиновники готовы были все же отправить ее на "Евровидение", но с условием: исполнительница подпишет контракт, запрещающий ей выступления в российских городах.
Maruv от такой "чести" отказалась – заявив, что не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019". Тогда поехать в Тель-Авив, где пройдет конкурс, предложили занявшей второе место группе Freedom-Jazz Girls Band. Однако девушки оказались принципиальными – и решили проявить солидарность со своей коллегой. Отказались участвовать в "Евровидении-2019" и музыканты группы Kazka, пишет РИА Новости.
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