"Назад ее не пустим": приглашенная в Россию певица взбесила украинцев

Maruv – одна из самых интересных молодых певиц на Украине. Ее дуэт с Boosin с песней Drunk Groove до сих пор возглавляет все хит-парады. И, казалось бы, будет правильно, если она будет представлять Незалежную на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве в мае. Но украинская вещательная компания, которая отвечает за выбор исполнителя, сделала все, чтобы популярная Maruv не поехала в Израиль.

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