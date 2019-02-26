"Назад ее не пустим": приглашенная в Россию певица взбесила украинцев
Зато теперь опальную певицу ждут с распростертыми объятиями в Москве, где 24 апреля пройдет традиционная вечеринка "Евросонга". "Главная цель этого мероприятия – познакомить иностранных участников с российскими фанатами, – рассказал "Дни.ру" продюсер концерта Дмитрий Мельников. – Гостей ждут красная дорожка, пресс-конференция и грандиозный концерт в столичном зале "Вегас".
О своем желании приехать на вечеринку, которая входит в топ-3 препати в Европе, уже заявили участники из Великобритании, Чехии, Испании, Эстонии. Дмитрий Мельников уверяет, что приглашение отправлено и Maruv, которая может спеть на вечеринке вне зависимости от того, кто будет представлять Украину на "Евровидении." В России ведь она очень популярна, недавно даже пела в "Вечернем Урганте" на Первом канале!
"Назад ее не пустим!", "Нечего для оккупантов петь!", "Позорит украинцев", "Пусть москали ей хлопают!" – такие мнения взбешенных украинцев о талантливой Maruv уже сегодня можно найти в интернете.
Хотя вполне может так случиться, что страна вообще откажется от участия в конкурсе в этом году. Дело в том, что там требуют от участников диких вещей – самостоятельно оплачивать поездку на "Евровидение", отказаться от авторских прав на исполняемую композицию, делать политические заявления, не общаться с российской прессой. Из-за несогласия с таким положением вещей от участия в конкурсе уже были отстранены многие артисты.
А Maruv после устроенного ей ада сама отказалась от поездки, не желая быть разменной монетой в грязных играх политиков. Ее решение, как напоминает "КП", поддержали не только российские звезды в лице Филиппа Киркорова, но и многие другие украинские артисты. Все сошлись во мнении, что музыкальный конкурс не может быть трибуной для политических баталий.
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