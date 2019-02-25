"Придурки": Пригожин унизил украинцев из-за финалистов Евровидения

Иосиф Пригожин с удовольствием поработал бы с украинской певицей Maruv. Известный продюсер считает, что она может представлять Россию на следующем Евровидении.

Жюри украинского национального отборочного конкурса на Евровидение-2019 в финале присудило победу певице Maruv. Однако это не окончательно - исполнительница выступала в России, и решение о том, будет ли она представлять Украину на конкурсе в Израиле, еще не принято. Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил возмущение по этому поводу.

"Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У нее сумасшедший потенциал. Украинцы – придурки, они не умеют гордиться своими героями", – заявил Пригожин.



Национальная общественная телерадиокомпания Украины выдвинула певице Maruv условия для участия в конкурсе Евровидение. Как сообщается, в контракте имеется пункт о запрете на гастроли в России. Окончательное решение по поводу участия певицы в конкурсе будет принято только после ее ответов по поводу российских гастролей.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страну на Евровидении-2019 должны представить артисты, которые не ездят на гастроли в Россию.

Maruv – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Анна Корсун. Уроженка города Павлограда, живет и работает в Киеве, напоминает РИА Новости. Как выяснилось, права на песню "Siren Song", с которой она намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, передает RT.

Иосиф Пригожин призвал артистку не расстраиваться из-за того, что окончательное решение по поводу ее участия в Евровидении пока не приняли. Он предложил Maruv представить Россию на Евровидение-2020. По данным Пригожина, правила Евровидения не запрещают представлять какую-либо страну гражданину другого государства, пишет Ura.ru.