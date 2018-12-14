Гагарина врезала мужу прямо в постели

Супруг Полины Гагариной показал, каково быть мужем звезды. Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал короткое, но очень красноречивое видео.

Судя по комментариям, оставленным под снимками Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, у общественности сложилось впечатление, что избранник певицы крайне серьезный и даже сердитый человек. Однако это не так. В своем аккаунте в Instagram он часто публикует полные юмора фотографии и видео.

А недавно Дмитрий создал страничку, которая называется "Муж звезды". Туда он выкладывает ролики, отражающие отношения с именитой супругой. Например, Исхаков решил показать, каково быть мужем знаменитости.

На видео Дмитрий и Полина лежат в кровати. Исхаков шепчет в камеру: "Всем очень интересно, что значит быть мужем звезды. Сейчас я покажу..." Он переводит объектив на спящую Полину Гагарину: "Малыш! Скажи "привет" моим подписчикам. Я тебя снимаю".

Певица, открывая глаза, без единого звука делает резкое движение – слышится звук удара, камера смещает фокус. Восстанавливая изображение, Исхаков переводит камеру на себя. Ролик завершается музыкой и раздосадованным выражением лица фотографа.

Подписчики оценили чувство юмора Исхакова. "Красавчик", "Давай больше таких видосов", "Пересмотрела раз 100)🔥 из рубрики @gagara1987 жжет!😂", "молодец, так и надо, будет знать как будить если человек несколько ночей не спал!", "Боже, уже несколько раз пересмотрела, так смешно 😂😂😂 Лучшие💖", "Ахахахах. Надо было сразу убегать от такого взгляда", "Вот так "Малыш", "С такой женщиной страшно жить", "классного леща отхватил (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.