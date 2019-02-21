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"Пыталась скрыть, как могла": Галкин раскусил заговор Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин снял на камеру Аллу Пугачеву и их дочь Лизу. Дамы отправились в магазин, пытаясь скрыть зачем, однако шоумен быстро все понял.

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Максим Галкин регулярно публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram короткие видео и фото своих с Аллой Пугачевой детей Лизы и Гарри. Публикации с пятилетними малышами неизменно пользуются бешеным успехом у многочисленных подписчиков шоумена. Фанаты отмечают артистичность Лизы и дружелюбный характер Гарри, не уставая умиляться ребятам.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

На сей раз артист выложил ролик, в котором, кроме Гарри и Лизы, запечатлел и супругу Аллу Пугачеву. Видео начинается с того, что Максим Галкин несет на плечах сына, который тщательно закрывает ему глаза руками в варежках. Шоумен подыгрывает ребенку, делает вид, что поскальзывается, от чего тот заливисто хохочет.

Затем Максим Галкин снял дочь Лизу. Девочка в красной шапке с помпоном и ботинках в цвет, в черном пальто стояла возле входной двери, словно в ожидании кого-то. "Куда собирается моя красавица?" – спросил шоумен у наследницы. Та в первую минуту растерялась, но все же нашлась с ответом. "Покупать подарки... В магазин.... Для мамы!" – явно что-то скрывая, сказала девочка.

Далее действие перенеслось в дом. Лиза в верхней одежде стояла возле лестницы, рядом с ней оказалась Алла Пугачева в черной кофте и широкой юбке длиной до колен. "Кто ты?" – спросила у девочки Примадонна. "Я Красная Шапочка", – ответила Лиза. Алла отреагировала: "А я – мама. И я посылаю тебя к бабушке за пирожками. По лесу мы не пойдем. Сейчас я курточку накину". С этими словами Пугачева, тоже явно не желая говорить о цели поездки, вышла из кадра.

В подписи к ролику Максим Галкин пояснил: "Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в февраля без съемок и концертов 😊 Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки 😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Поклонники рассыпались в комплиментах: "Лизонька непременно должна стать дублем Аллы Пугачевой, Ну такая артистичная естественная, просто копия моей любимой ПРИМАДОННЫ! Максим, спасибо Тебе за то что осчастливил мою любимую певицу. Вот по истине говорят женщина такая, какой с ней рядом мужчина. Наша женщина просто сияет от счастья!!! Мы, поклонники АБ очень радуемся вашему счастью. Размещай побольше репортажей о вашей семье. Спасибо!", "Сладюськи", "Максим, ты во всем талантлив! И даже , снимая свою семью все в таком позитиве ,так тонко и чудесно! Ни у кого не вызывает ,ни злости ,ни зависти! Умница!"

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2019, 09:18
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