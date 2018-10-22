Бледанс и Костюшкин плюнули на онкобольного Рыбина

Артистка опубликовала на своей страничке в Instagram фото с певцом. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

"Наш дуэт с красавчиком Стасом Костюшкиным скоро на Первом канале. И Витя поймался", – написала Эвелина Бледанс, проанонсировав свой дуэт с исполнителем. Поклонники принялись обсуждать внешний вид артистки, недавно заявившей о своей беременности.

Многие засомневались в том, что Бледанс в положении, поскольку демонстрирует идеальную фигуру. Они посчитали, что 49-летняя знаменитость рассказала о беременности ради пиара.

Однако центральной темой обсуждения стал попавший в кадр певец Виктор Рыбин, ранее признавшийся в том, что болен раком. Фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления.

При этом большинство отметили, что Бледанс и Костюшкин не позвали сняться с ними коллегу. "Так что вы Витю в кадр не позвали?", "А Витя отлично выглядит! Даже засомневалась в том, что пишут о них с женой", "Рыбин... стали забывать...", "Третий, что там говорить – лишний", "Вите надо выйти!!!" – прокомментировали фото подписчики.

Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить третьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особо благоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпорального оплодотворения и заявила, что беременна.