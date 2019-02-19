Пугачева высказала все в глаза ошарашенной Муравьевой

В ночь с 8 на 20 февраля праздновала юбилей Ирина Муравьева. Финальной кодой стал грандиозный банкет в Доме Пашкова у самых стен Кремля. Поздравить актрису с 70-летием собрался весь цвет шоу-бизнеса.

Олег Газманов, Надежда Бабкина и многие другие столичные знаменитости почти до утра ели, пили и плясали на юбилее Ирины Муравьевой. Не могла пропустить такое важное событие и Алла Пугачева, которая пришла с пятым мужем – Максимом Галкиным. В кои это веки она выбралась не на похороны, как в последнее время, а на веселый праздник!

Она, очевидно, не только хотела поздравить ровесницу, но и мысленно отрепетировать собственный юбилей, который грядет в апреле. Примадонна смотрела на то, как празднует 70-летие Муравьева и подмечала: кого позвать, чем угостить, что принято дарить и как развлекать. Смотрела и мотала, как говорится, на ус.

Для похода на праздник артистка выбрала элегантное длинное черное платье с большим, подчеркивающим стройность ног, вырезом и открытыми плечами. Выглядела она очень стильно и эффектно.

Разумеется, Алла Борисовна произнесла и здравицу юбилярше. "Она говорила простые вещи, а вокруг стояла полная тишина, хотя вечер давно был в разгаре, – позже сообщил очевидец – президент открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень", председатель оргкомитета открытого Российского кинофестиваля "Киношок" Сергей Новожилов. – Все-таки Алла Пугачева обладает каким -то нечеловеческим магнетизмом, при этом мои слова вовсе не слова фаната..."

Алла Пугачева сказала в глаза ошарашенной внимание Ирине Муравьевой очень мудрые и точные слова, отметив не только профессиональные, но и человеческие достоинства актрисы. И тронула звезду "Карнавала" до слез.