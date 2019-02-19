Известный певец разоблачил юбиляршу Пугачеву

Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему россияне любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. Композитор считает, что людей заставляют слушать определенных певцов.

Лоза заявил, что вкусы народа абсолютно предсказуемы. Он уверен, что любить будут того, кого чаще показывают по телевизору, в частности Аллу Пугачеву.

Артист разоблачил схему популярности Примадонны и остальных звезд шоу-бизнеса: "народ сам ничего не выбирает", массового слушателя "в определенном направлении ведут поводыри". "Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой", – цитирует Лозу Ura.ru.

Певец посетовал, что его, в отличие от Филиппа Киркорова, не зовут на концерты. "Если Лозу не показывают по телевизору – ну просто категорически, то никто не будет приглашать", – отметил музыкант.

Ранее "Левада-центр" назвал самых любимых исполнителей россиян. Ими стали Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Стас Михайлов. Более молодые слушатели отдали предпочтения Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову.

Как писали "Дни.ру", в этом году Алла Пугачева отмечает 70-й юбилей. Примадонна запланировала масштабное шоу в Кремлевском дворце. Оно состоится 17 апреля 2019 года.

В начале этого года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.