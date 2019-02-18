Киркоров побил юбиляршу Пугачеву
Оказалось, что самыми любимыми артистами являются у россиян Филипп Киркоров, отмечающая в этом году 70-летие Алла Пугачева и Стас Михайлов. Примечательно, что Киркорова слушают люди самых разных возрастов, чего не скажешь о Примадонне. Она нравится людям старше 40 лет, передает телеканал "360".
Молодежь отдала предпочтение Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову, сообщает Ura.ru. При этом семеро из десяти россиян вообще не могут обойтись без музыки. Они слушают ее ежедневно, в крайнем случае, через день.
В подавляющем большинстве участнкии опроса отдали предпочтение отечественной эстраде, а именно поп-музыке. В список любимых композиций вошли и советские хиты. Шансон любят 30% респондентов, 22% выбрали классическую музыку. Фанатов джаза оказалось 12%. Меньше всего в нашей стране,согласно опросу, любителей бардовской песни немного – всего 9%.
Что касается иностранной поп-музыки, то ее регулярно слушает примерно каждый пятый россиянин. Иностранный рок любят 11% наших соотечественников.
Отметим, что лучшим музыкантом в 2018 году стал Филипп Киркоров, побив в рейтинге даже Примадонну. Второе место занял пианист Денис Мацуев, третье – Николай Басков, передает НСН.
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