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Павла Прилучного постигла суровая участь

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com
Супруга артиста Агата Муцениеце показала в Stories сцену из семейной жизни. На кадрах Павел Прилучный с маленькой дочкой играет в принцесс.
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Звезда "Мажора" отлично ладит с двухлетней дочкой Мией. "Суровая участь быть отцом девочки", – отметила жена Прилучного.

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Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

На снимке девочка с увлечением наряжает знаменитого отца в пластиковую корону и детские солнцезащитные очки в розовой оправе. При этом Прилучный спокойно сидит на диване, передает Teleprogramma.pro.

После слухов о рукоприкладстве в семье Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце привела детей в гримерную к мужу. Тогда маленькая Мия пыталась наложить грим папе. По словам артистки, у дочурки это получалось лучше, чем у стилистов и визажистов.

Отметим, что у супругов двое детей – шестилетний Тимофей и Мия. В марте малышке исполнится три годика.

Как писали "Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.

Агата Муцениеце факт рукоприкладства отрицает. С сарказмом она отметила, что журналисты забыли написать, что Прилучный избил ее до смерти, и вообще она находится в коме. 

Автор: Валерия Нарская18 февраля 2019, 13:16
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