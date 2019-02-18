Павла Прилучного постигла суровая участь
Звезда "Мажора" отлично ладит с двухлетней дочкой Мией. "Суровая участь быть отцом девочки", – отметила жена Прилучного.
На снимке девочка с увлечением наряжает знаменитого отца в пластиковую корону и детские солнцезащитные очки в розовой оправе. При этом Прилучный спокойно сидит на диване, передает Teleprogramma.pro.
После слухов о рукоприкладстве в семье Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце привела детей в гримерную к мужу. Тогда маленькая Мия пыталась наложить грим папе. По словам артистки, у дочурки это получалось лучше, чем у стилистов и визажистов.
Отметим, что у супругов двое детей – шестилетний Тимофей и Мия. В марте малышке исполнится три годика.
Как писали "Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.
Агата Муцениеце факт рукоприкладства отрицает. С сарказмом она отметила, что журналисты забыли написать, что Прилучный избил ее до смерти, и вообще она находится в коме.
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